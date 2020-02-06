الفخفاخ يوجه دعوتين للقاء القروي وموسي لاطلاعهما على فحوى المشاورات وتقديم مذكرة التعاقد

وجه رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ الدعوة لكل من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لاطلاعهما والوفدين المرافقين لهما على فحوى المشاورات التي تمت مع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي وتقديم محتوى مذكرة التعاقد للتفاعل معها، وفق ما نشره الفخفاخ على صفحته في الفايس بوك.

وأضاف الفخفاخ أن هذين اللقاءين سيعقدان غدا الجمعة صباحا بدار الضيافة بقرطاج انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب السياسي لحزب قلب تونس وافق، اليوم الخميس، على حضور وفد من حزب قلب تونس يترأسه نبيل القروي غدا الجمعة، للقاء رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في المقابل صرحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على إحدى القنوات التلفزية الخاصة مساء اليوم أنها لا تنوي تلبية دعوة الفخفاخ.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ أعلن، اليوم، بأنّ اللقاءات مع الأحزاب المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة ستستأنف غدا الجمعة بدار الضيافة بقرطاج لتتواصل الى غاية السبت القادم.