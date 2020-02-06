المكتب السياسي لقلب تونس يوافق على حضور وفد عن حزب قلب تونس للقاء رئيس الحكومة المكلف غدا الجمعة

وافق المكتب السياسي لحزب قلب تونس، اليوم الخميس، على حضور وفد من حزب قلب تونس يترأسه نبيل القروي غدا الجمعة، للقاء رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.

وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم، أن هذا القرار يأتي استجابة للدعوة التي وجّهها الفخفاخ إلى رئيس الحزب مساء اليوم للتفاعل مع مذكّرة التعاقد وفحوى المشاورات السابقة التي أجراها مع الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي. في المقابل لم يحسم المكتب السياسي أمره بخصوص مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها والتفاعل بإيجابيّة في كلّ مراحل التشاور المتعلّقة بها.

واعتبر المكتب السياسي للحزب أن اللقاء، الذي جمع رئيس الحزب نبيل القروي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وإلياس الفخفاخ، “إيجابي عموما” ويعبر عن حقيقة الثقل السياسي والبرلماني لحزب قلب تونس.

يذكر أن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ كان أعلن، اليوم الخميس، بأنّ اللقاءات مع الأحزاب المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة ستستأنف غدا الجمعة بدار الضيافة بقرطاج لتتواصل الى غاية السبت القادم.

وكانت الأحزاب المشاركة في اجتماع دار الضيافة، المنعقد بداية الأسبوع الجاري، تلقّت مراسلة من المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ طالبها فيها بتقديم مرشحيها للتركيبة الحكومية القادمة مع التنصيص على الوزارة المعنية لكل مرشح وأسباب اختياره.