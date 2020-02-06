يوسف الشاهد:تونس لا تتحمل الذهاب إلى انتخابات جديدة في الفترة القادمة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس حزب “تحيا تونس” يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إنّ البلاد اليوم لا تتحمل الذهاب إلى انتخابات جديدة خلال الفترة القادمة وإنّه لابّد من تشكيل حكومة تتحمل المسؤولية.

وأضاف الشاهد، في تصريح على هامش وضع حجر الأساس لوحدة صناعية لإنتاج الكوابل بجمال من ولاية المنستير، أنّ الدستور ينص في حال عدم تشكيل الحكومة على تنظيم انتخابات جديدة، وهو “سيناريو ليس بالجيّد بالنسبة لتونس ولسنا في حاجة إلى مثله”، وفق تقديره.

وقال إنّ “الوضع اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف على الانتخابات صعب جدّا، إذ تشتغل عدّة وزارات بالنيابة”، ووصفه بـ”الوضع غير العادي”، داعيا إلى ضرورة تكوين حكومة في أسرع وقت ممكن.

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، في تصريح صحفي اليوم بجمال خلال ذات المناسبة، “يكفينا من التجاذبات”، موضحا أنّهم ينتظرون “تشكيل حكومة جيّدة وليس حكومة تدوم ستة أشهر”.

واعتبر ماجول أنّ الحكومة المقبلة مدعوة بمجرد تشكلها إلى اتخاذ عدّة قرارات للنهوض بالإقتصاد الوطني، مضيفا أنّ تونس في حاجة إلى “قانون طوارئ اقتصادي، ولابّد من التقليص من الإجراءات الإدراية”. وقال أيضا إن “الجانب اللوجستي اليوم في وضعية صعبة جدّا، فالخروج من ميناء رادس والدخول إليه يكلف كثيرا الاقتصاد التونسي مما جعل المنتوج التونسي اليوم بصدد فقدان مقدرته التنافسية”، وفق تقديره.