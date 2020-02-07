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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2020/02/07 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تغشى السماء، الجمعة، سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بالشمال والسواحل الشرقية في حين ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 15 و 20 درجة وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية.

وتهب الرياح من القطاع الشمالي ثم تتجه إلى القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق ويكون البحر متموجا.

ويكون الطقس،غدا السبت، مغيما جزئيا بأغلب الجهات وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

وتتجه درجات الحرارة نحو ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 17 و 21 درجة وفي حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية في حين يكون البحر مضطربا.

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