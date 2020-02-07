تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

تغشى السماء، الجمعة، سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بالشمال والسواحل الشرقية في حين ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 15 و 20 درجة وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية.

وتهب الرياح من القطاع الشمالي ثم تتجه إلى القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق ويكون البحر متموجا.

ويكون الطقس،غدا السبت، مغيما جزئيا بأغلب الجهات وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

وتتجه درجات الحرارة نحو ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 17 و 21 درجة وفي حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية في حين يكون البحر مضطربا.