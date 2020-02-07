بنات للبيع على الفيسبوك: وزارة الداخلية توضح وتكشف..

افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة 07 فيفري 2020 أنه تبعا للإعلان الذي تم تداوله بتاريخ 05 فيفري 2020 على صفحات التواصل الاجتماعي بعنوان “بنات للبيع” مرفوقا بصورة طفلة صغيرة السن والمبلغ المالي المطلوب للبيع والمقدر بـ 3500 دينار مرفوقا برقم نداء لهاتف جوال.

تعهدت مصلحة مكافحة الإتجار بالأشخاص بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالتحري في الموضوع، حيث أمكن التعريف بمشغل رقم النداء المضمن بالإعلان والذي تبين أنه طفل (15 سنة)، والذي بإحضاره وسماعه بتاريخ 06 فيفري 2020 بحضور المسؤول المدني عنه أكد أنه تولى تنزيل الإعلان المذكور بتاريخ 03 فيفري 2020 بغاية المزاح لا غير ودون تحريض من أي كان مضيفا أن صورة الطفلة المضمنة بالإعلان هي لشقيقته، مؤكدا قيامه بحذفه بعد أن تلقى العديد من المكلمات الهاتفية وتداول الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسماع والدته نفت علمها بما قام به إبنها مؤكدة وأن الصورة المضمنة بإعلان البيع هي فعلا لإبنتها ملتزمة بمزيد العناية بإبنها خاصة وأنه في فترة عمرية حرجة.

بإستشارة النيابة العمومية بتونس 02 وإعلامها بحيثيات الموضوع أذنت بإحالة الطفل بحالة تقديم رفقة والدته حال إستيفاء الإجراءات.