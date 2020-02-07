سليانة : مرشدون تطبيقيون ينفذون اعتصاما مفتوحا امام مقر المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بالانتداب

نفّذ صباح اليوم الجمعة عدد من المرشدين التطبيقيين غير المقبولين في مناظرة المرشدين التطبيقين لسنة 2016 اعتصاما مفتوحا أمام مقرّ المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بحقهم في الانتداب ولو عن طريق التعاقد مثل زملائهم في ولايات أخرى.

وأوضحت المتحدّثة باسم المحتجين وصال القاسمي في تصريح لمراسلة (وات) أن المرشدين التطبيقيين في الجهة والبالغ عددهم حوالي 45 شخصا يطالبون بسدّ الشغورات والترفيع في عدد المنتدبين ليشملهم جميعا خاصة انه تم انتداب 7 فقط منهم فيما تم انتداب عن طريق العقود (مع بداية سنة 2020) 62 مرشدا تطبيقيا في سيدي بوزيد و48 في القصرين و40 في قفصة.

وطالبت القاسمي السلط المعنية بضرورة تمكينهم من حقهم مثل بقية زملائهم من الولايات الداخلية الاخرى خاصة أن مطالبهم مشروعة وفق قولها، لافتة إلى أنه سيتم التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وذكرت المتحدثة باسم المحتجين انه تم قبول 130 مرشدا من مختلف ولايات الجمهورية من بينهم مرشدان فقط من ولاية سليانة بعد فتح مناظرة سنة 2016 وأعقبت هذه المناظرة العديد من الاعتصامات امام الوزارة اعتراضا على نتائج المناظرة ليتم قبول عدد آخر منهم بعد أن تمّ في مارس 2019 إجراء اختبار شفاهي فيما لم يتمّ قبول البقية رغم عددهم القليل، مشيرة إلى أن المناظرة ليست شفافة ونزيهة طالما تم قبول مجموعة قليلة وفق تعبيرها.

ويشار إلى أنّه تعذّر على مراسلة ( وات ) الحصول على مزيد من الايضاحات من قبل المندوب الجهوي للتربية في سليانة او ممثّل عنها رغم عديد المحاولات.