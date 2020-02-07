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تونس تحصل على خارطة طريق لتطوير صادراتها من المواد الغذائية والفلاحية نحو الولايات المتحدة الامريكية

2020/02/07 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

حصلت الحكومة التونسية ، الجمعة ، على خارطة طريق لتطوير صادرات البلاد من المواد الغذائية والفلاحية نحو الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد تقدمها بطلب في وقت سابق .

وأعلن مساعد مدير الوكالة الدولية للتنمية لشؤون الشرق الأوسط ومدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، مايكل هارفي، في تصريح إعلامي على هامش انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة التونسية الأمريكية بتونس أنّ هذا الدليل الذي سيتوفر بثلاث لغات ( العربية،الفرنسية والانكليزية).
وسيتضمن الدليل الذي يوضع كذلك على شبكة الانترنات، كل الإجراءات التي تساعد المؤسسات التونسية على تبسيط تصدير منتجاتها الفلاحية للسوق الأمريكية وفهم كيفية الانتفاع بهذه الفرصة.
وأكّد وزير التجارة، عمرالباهي ، من جانبه ، ان خارطة الطريق ستساهم في تحسين تموقع المنتجات الفلاحية والغذائية التونسية بالسوق الأمريكية.

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