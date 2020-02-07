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وزارة الخارجية تكشف أسباب إعفاء سفير تونس المندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة..

وزارة الخارجية تكشف أسباب إعفاء سفير تونس المندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة..

2020/02/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

افادت وزارة الشؤون الخارجية أنّ قرار إعفاء سفير تونس المندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك المنصف البعتي ، يعود لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي.

واضافت الوزارة في بيان توضيحي اصدرته اليوم الجمعة أنّ عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة بما ينسجم مع مواقف تونس المبدئية ويحفظ مصالحها.

وكان رئيس الجمهورية السابق محمد الناصر قد سلم في 5 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج أوراق اعتماد منصف البعتي، المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك .

يشار ان تونس تسلمت في غرة جانفي 2020 مقعدها في مجلس الأمن الدولى كعضو غير دائم لتمثيل الدول العربية، للمدة 2020/2021 ، وهي المرة الرابعة منذ استقلالها التي تحظى تونس بعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن الدولى.

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