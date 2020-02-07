حاتم بن سالم: تخصيص 30 بالمائة على الأقل من قرض بـ 100 مليون دولار لصيانة المؤسسات التربوية

ستخصص وزارة التربية 30 بالمائة على الأقل، من قرض بـ 100 مليون دولار من البنك العالمي لصيانة المؤسسات التربوية، حسب ما أفاد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة حاتم بن سالم في تصريح صحفي على هامش الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية التي انتظمت اليوم الجمعة بالمنستير.

وأضاف أنّ الوزارة خصصت كذلك من ميزانيتها 145 مليون دينار علاوة على 500 مليون دينار قيمة كقرض تحصلت عليه منذ سنة ضمن التعاون التونسي الكويتي ووجهته للمدارس الابتدائية. وستتفاوض قريبا مع الصندوق العربي الاجتماعي والاقتصادي لتوسعة هذا القرض ليشمل المدارس الإعدادية والمعاهد.

وبلغ نسق انجاز أشغال الصيانة للمؤسسات التربوية هذا العام الدراسي في الكثير من المشاريع ما بين 40 إلى 50 بالمائة مقابل 5 في المائة سابقا حسب حاتم بن سالم.

وبشأن تقدم انجاز مدرسة الفرصة الثانية الواقع مقرها بباب الخضراء بتونس العاصمة، أفاد الوزير أنّها بلغت نسبة 90 في المائة وستفتح أبوابها للتلاميذ في مارس المقبل، مشيرا إلى أنّ الوزارة ستنطلق في تجربة نموذجية “للمعاهد المصغرة” في ولايتين لإعداد التلاميذ الذين ليست لهم الإمكانيات لمواصلة الدراسة لاجتياز امتحان الباكالوريا.

وأوضح أنّ وزارة التربية ضاعفت الاعتماد المخصص للوجبة المدرسية إلى 48 مليون دينار بعد أن كان 24 مليون دينار وأحدثت بنكا غذائيا مدرسيا، مضيفا قوله “انطلقت الوزارة خلال السنة الدراسية الحالية في انجاز أربعة مشاريع لمطاعم مركزية جديدة ستقدم الأكلة الساخنة لكلّ التلاميذ في المؤسسات التربوية الواقعة على 20 كلم من محيط المعهد أو المدرسة الإعدادية التي ستنجز بها هذه المطاعم”.

وأفاد الوزير بشأن انتداب الأساتذة النواب أنّ وزارة التربية ستطرح تصوّرا في الغرض على رئاسة الحكومة، متوقعا حدوث تطورات في هذا الملف. كما راسلت وزارة التربية رئاسة الحكومة بشأن تطبيق اتفاقية ماي 2018 التي أمضتها الوزارة مع نقابة التعليم الابتدائي وصدرت بالرائد الرسمي، من السنة الدراسية المقبلة.

وأكد الوزير أنّ خريجي الاجازة في علوم التربية والتعليم سيقع انتدابهم خلال السنة الدراسية المقبلة.