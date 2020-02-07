البريد التونسي و ” لايكا موبايل ” تونس ” يوقّعان اتفاقية شراكة استراتيجية

تم مساء أمس الخميس 6 فيفري 2020 بالمقر الاجتماعي للديوان الوطني للبريد إمضاء اتفاقية شراكة إستراتيجية بين البريد التونسي ومشغل الهاتف الجوال ” لايكا موبايل تونس “.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسويق كافة منتجات ” لايكا موبايل تونس ” بمكاتب البريد ومن خلال موقع ” الواب ” www.poste.tn وتطبيقات الهاتف الجوال والموزعات الآلية للأوراق المالية « DAB » التابعة للبريد التونسي.

وستسمح الاتفاقية لمشتركي ” لايكا موبايل ” من القيام بمختلف العمليات المالية الرقمية 24 ساعة على 24 و 7 أيام على7 بالاعتماد على تطبيقة ” D17 ” بالإضافة إلى القيام بعمليات شحن الهاتف الجوال .

وتأتي هذا الاتفاقية نتيجة للجهود المشتركة لفريق العمل بالمؤسستين من أجل تطوير خدمات البريد التونسي وتسويق منتوجات ” لايكو موبايل ” مع تعصير طرق الدفع .

وفي هذا الإطار أكد السيد جوهر الفرجاوي الرئيس المدير العام للبريد التونسي أن اتفاقية الشراكة مع “لايكا موبايل تونس”: ” تندرج في إطار سياسة البريد التونسي الهادفة إلى مزيد تقريب الخدمات من المواطنين لتقديم منتجات وخدمات متنوعة على مستوى الشبكة البريدية وتعميم الخدمات الرقمية بشكل عادل بين المواطنين وبين كافة الجهات”.

ومن جانبها قالت السيدة إلهام العرفاوي الرئيس المدير العام لشركة ” لايكا موبايل تونس ” في نفس السياق : ” نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع البريد التونسي الذي يملك أفضل الخدمات العمومية. وأعتقد أنها ستكون شراكة مربحة للطرفين وستسمح لنا بالاستفادة من الخبرة والمعرفة التكنولوجية وحلول الدفع الإلكتروني التي يوفرها البريد التونسي. وهو ما سيوفر مجموعة من الحلول السهلة والمؤمنة لحرفائنا بما يستجيب لتطلعاتهم ويوافق نمط الحياة المعاصرة ويجنبهم عناء التنقل ” .

ماذا تعرف عن ” لايكا موبايل ” ؟

هو مشغّل خاص للهاتف الجوال ” MVNO ” (مشغل الشبكة الافتراضية المحمولة ) انتصب بتونس منذ شهر أكتوبر من سنة 2015 .

ويختص المشغل ” لايكا موبايل ” في العروض مسبقة الدفع بتسعيرات جذابة جدا . ويقدّم المشغّل سعرا فريدا وهو 35 مليما للدقيقة الواحدة نحو كافة المشغّلين سواء على الأرقام القارة أو الأرقام الجوالة في تونس و 89 مليما للدقيقة الواحدة بالنسبة إلى المكالمات نحو كافة أرقام ” لايكا موبايل ” في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإفريقيا .

وتماشيا مع رؤية ” لايكا موبايل ” وأهدافه الرامية إلى ” إيصال أكبر عدد ممكن من المواطنين ببلدانهم الأصلية بأسعار رائعة وجذابة ” يعمل المشغّل الخاص على تمكين التونسيين من البقاء على اتصال دائم مع أقربائهم أو أصدقائهم سواء كانوا في تونس أو خارجها .