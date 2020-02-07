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المنستير/ إلقاء القبض على 05 أشخاص صادرة في شأنهم عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة

2020/02/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام والسّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر المفتش عنها وتقديمها إلى العدالة، تمكّنت يوم 06 فيفري 2020 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن بالمكنين من ولاية المنستير من إلقاء القبض على 05 أشخاص صادرة في شأنهم عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائية مُختلفة من أجل تورّطهم في قضايا عدليّة موضوعها “الإعتداء بالعنف الشديد، حمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة وإهمال عيال”.

بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

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