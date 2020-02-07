“Ooredoo” تعزّز تعاونها مع مجموعة بولينا القابضة و”Dataxion”

عزّزت Ooredoo تونس شراكتها مع مجموعة بولينا القابضة والتي تعود إلى أكثر من 15 سنة من التعاون المستمرّ.

وقد وقّع المُشغّل، اليوم الخميس 06 فيفري 2020، عقديْ شراكة مع كلّ من مجموعة بولينا القابضة ومركز تخزين المعلومات Dataxion التابعة للمجموعة وذلك بحضور كلّ من منصور الخاطر، المدير العام لـOoredoo تونس، والمعز لدين الله المقدّم، المدير العام لبولينا القابضة، والناصر الكشو، المدير العام لـDataxion.

وتقضي الاتفاقية الأولى مع مجموعة بولينا القابضة إلى توفير خدمات الانترنت ذات التدفّق العالي THD لأكثر من 100 موقع للمجموعة. فيما تهدف الاتفاقيّة الثانية مع Dataxion إلى تطوير الشراكة بين الطرفين لتمكين حرفائهم من الاستفادة من أفضل عروض تخزين البيانات وللعمل معا من أجل تطوير القطاع الرقمي في تونس.

وبهذه المناسبة، صرّح السيّد منصور الخاطر أنّ تجديد الشراكة بين Ooredoo ومجموعة بولينا القابضة تؤكد ثقة أكبر مجموعة صناعية خاصة في تونس في خدمات المُشغّل. وبفضل هذه الشراكة ستوفر Ooredoo لمركز البيانات Dataxion خدمات استضافة عالية الجودة ممّا يضمن أعلى مستويات أمان وحماية للبيانات.

ومن جانبه، عبّر المعز لدين الله المقدّم، عن سعادته بتعزيز هذه الشراكة العريقة مع Ooredoo والتي تعود إلى سنة 2003. وصرّح أنّ اختيار Ooredoo اعتمد بالأساس على الجودة العالية التي تتميّز بها خدمات المشغل. مُبيّنا أنّ “لمجموعة بولينا القابضة أكثر من 100 مؤسّسة ويشتغل بها أكثر من 12 ألف عامل لذلك نحتاج إلى أفضل الخدمات التكنولوجية التي تستجيب لمختلف المتطلبات”