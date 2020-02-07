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استولى على حافلة في القيروان : القبض على “علاء” بعد فراره من قسم الأمراض النفسية‎

2020/02/07 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تمكن الشاب الذي قام بالاستيلاء على حافلة معدّة لنقل العمال، من الهروب من قسم الأمراض النفسية بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان.

وقد نجحت الوحدات الأمنية من القبض عليه بعد دقائق قليلة من هروبه، وفق ما أكدته “الجوهرة أف أم” .
وكان الشاب المذكور “علاء” قد استولى على حافلة (على وجه الكراء) تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقيروان معدة لنقل العملة، كانت راسية أمام مصنع بالمنطقة الصناعيّة المتبسطة بالقيروان وقام بجولة بها.

وقد أذنت النيابة العمومية باستدعاءه عن طريق عائلته وإحالته على قسم الطّب النّفسي بمستشفى القيروان.

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