وزير التربية يثمن مبادئ واهداف مشروع التوأمة الرقمية ” إي توينينغ ” (eTwinning)

قال وزير التربية حاتم بن سالم اليوم الجمعة بسوسة، ان مشروع التوأمة الرقمية “إي توينينغ ” eTwinningمن شانه فتح افاق كبرى امام التلاميذ والمربين التونسيين لاسيما بعد الاتفاق مع سفارة بريطانيا على تقديم موارد مالية جديدة له في جانبه المتعلق بدعم تدريس مادة اللغة الإنجليزية.

واضاف الوزير على هامش اشرافه على الملتقى السنوي للتوأمة الرقمية الذي نظمه المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، أن هذا المشروع يعتبر احد مشاريع الشراكة القائمة بين الوزارة ومجموعة بلدان الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تمكين التلاميذ التونسيين من مختلف المستويات التعليمية من التواصل والتفاعل عن بعد مع نظرائهم في الخارج.

وذكر الوزير باستراتيجية وزارة التربية التي انطلقت في تجسيدها منذ سنوات والمتعلقة بادماج التكنولوجيات الحديثة صلب كامل المنظومة التربوية، مشيرا الى تفعيل الوزارة للتكنولوجيات الحديثة في مسائل متعلقة بالخصوص بمسائل التسجيل عن بعد وإنجاز بطاقات الاعداد والتواصل بين الأساتذة والتلاميذ والاولياء.

وبينت الملحقة بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية أحلام بن علي، ان تونس انخرطت في مشروع ” إي توينينغ ” منذ سنة 2013 ليبلغ عدد المؤسسات التربوية المنخرطة في المشروع 636 مؤسسة، وذلك الى جانب 1798 مربيا يعملون على إدماج وتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المشاريع الرقمية البيداغوجية ويقومون بإنجاز مشاريع بيداغوجية مشتركة عن بعد بين المؤسسات التربوية التونسية ونظيراتها الأوروبية.