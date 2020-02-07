توننداكس بواصل نهجه التصاعدي خلال الأسبوع الأول من فيفري 2020



تابع توننداكس نهجه التصاعدي هذا الاسبوع (من 3 الى 7 فيفري 2020) ليرتفع بنسبة 0،3 بالمائة ويتجاوز مجددا عتبة 7100 نقطة. في المقابل بقي الأداء السنوي للمؤشر المرجعي لبورصة تونس سلبيا بنسبة 0،3 بالمائة.

وبقي نسق المبادلات دون الانتظارات ورغم احتساب تبادل كتلتين من أسهم الشركة العقارية وللمساهمات (بقيمة جملية في حدود 2،8 مليون دينار) خلال حصّة، الجمعة، فان حجم التبادل اليومي كان اقل من 5 مليون دينار للحصّة الواحدة.

وكان سهم سلكوم محط الأضواء، خلال الأسبوع، بعد ارتفاع سعره بنسبة 27 بالمائة ليصل الى مستوى 4،800 دينار. وقدرت قيمة المبادلات على السهم ب1،2 مليون دينار. وشهدت مبيعات موزع علامة “ايفرتاك” تسارعا خلال الثلاثية الأخيرة من 2019 لتحقق نموا خلال السنة المنقضية بنسبة 18 بالمائة (39 مليون دينار).

وأظهر سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية تحسنا خلال الأسبوع بنسبة 12،7 بالمائة ليصل سعره الى 5،770 دينار في ظل مبادلات ضعيفة لم تتجاوز 137 ألف دينار. ورغم تضاعف رقم معاملات الشركة عند التصدير (في حدود 2،3 مليون دينار) تراجعت عائداتها بنسبة 6،5 بالمائة لتصل الى مستوى 44 مليون دينار في 2019.

وتكبد سهم أوفيس بلاست أكبر الخسائر خلال الأسبوع. وفقد السهم، الذي قدرت المعاملات بخصوصه ب8 آلاف دينار فقط، 10،5 بالمائة من قيمته (2،380 دينار) وشهد المتخصص في الأدوات المدرسية بداية سنة صعبة (تراجع بنسبة 11،5 بالمائة) ويندرج ذلك ضمن استمرار التطور المتواضغ على مستوى البورصة في 2019 (تطور بنسبة 5 بالمائة).

ويتواصل النزيف بالنسبة لأسهم الصناعات الكيميائية للفليور، التي فقدت 10 بالمائة من قيمتها (91،500 د) مع تحقيق قيمة معاملات بحجم 0،8 مليون دينار. وتمكنت الشركة من زيادة رقم أعمالها بنسبة 19 بالمائة ليبلغ 188 مليون دينار.

وكانت أسهم شركة صنع المشروبات بتونس الأكثر طلبا على مستوى السوق واستحوذت على قيمة معاملات بحجم 3،5 مليون دينار. وسجل سعر السهم زيادة محتشمة في حدود 1،5 بالمائة (20،450 د). يذكر أنّ عائدات الشركة لكامل سنة 2019 عرفت نموا بنسبة 9 بالمائة لتصل الى 711 مليون دينار.