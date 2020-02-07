سيف الدين مخلوف: رئيس الحكومة المكلّف رفض منح النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي حقيبة الداخلية



قال النائب عن إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف إن رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ قد رفض مقترحا من كتلته بمنح النائب عن نفس الكتلة يسري الدالي حقيبة الداخلية إضافة إلى رفض أسماء لشخصيات مستقلة اقترحها الائتلاف مضيفا أن نصيب ائتلاف الكرامة من الحقائب الوزارية كان “هامشيّا” .

وأشار مخلوف في تصريح إعلامي إثر لقائه رئيس الحكومة المكلّف عشيّة اليوم الجمعة إلى أنّ التقسيم المقترح للوزارات بين الأحزاب من قبل الياس الفخفاخ “غير عادل ” موضّحا أنّه سيكون للأحزاب المشاركة في المشاورات نفس النصيب من الحقائب رغم تفاوت ثقلها السياسي والبرلماني واصفا الأمر بأنه غير مقبول ومعربا عن “عدم تفاؤله في هذا الجانب”.

ولدى تطرّقه إلى مسالة الحزام السياسي للحكومة قال مخلوف” موقفنا من هذا الحزام السياسي هو نفسه منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية شهر اكتوبر الماضي ” مؤكدا ان “مسالة وجود حزب تحيا تونس ضمن الحزام السياسي غير مقبول”.

كما انتقد عدم إدراج مقترحات كتلته النيابيّة (19 نائبا) بخصوص برنامج عمل الحكومة المقبلة من ذلك عدم تضمين مسالة فصل الجانب الأمني عن الإداري في وزارة الداخليّة.

من جهة اخرى لفت مخلوف إلى أن رئيس الحكومة المكلّف أعلم وفد الائتلاف بأنّ حزب قلب تونس (38 نائبا) سيكون خارج التركيبة الحكوميّة المرتقبة.

أمّا بخصوص تصويت كتلة ائتلاف الكرامة للحكومة المقبلة قال مخلوف “مازلنا في الكتلة في طور التشاور وسنحدّد موقفنا لاحقا” معربا عن رغبة كتلته في تشكيل الحكومة وفي نجاح الفخفاخ في مهمّته .