في الحب والمال/هذه توقعات الابراج ليوم السبت..

برج الحمل

لو كنت محل ثقة وإعجاب الآخرين، فلا تتخل عنهم، أو تتهرب من مساعدتهم، حتى لا تتغير صورتك الجميلة في نظرهم، ويخيب أملهم بك

الثور

اليوم مناسب للتواصل مع الكبار من أفراد أسرتك، فلا تضع الفرصة، ولا تهمل صلة الرحم. لو كانت حالتك المادية على ما يرام، فكر في دعوة الأهل على العشاء في الخارج واستمتع بوقتك معهم

الجوزاء

ستنال رضا أسرتك إذا حرصت على ودهم وإرضاء رغباتهم، لكن إهمالك الدائم لهم، وأنانيتك المبالغ فيها، قد يخلقان فجوة بينك وبينهم، من الصعب إغلاقها لاحقا

السرطان

لا تتعجل حصد النتائج قبل الأوان. انتظر قليلا حتى تؤتي جهودك ثمارها، وعندها سيصبح من حقك الاحتفال والاستمتاع بما أنجزته

الاسد

اليوم، قد تواجه مشكلة في العمل بسبب تعرض إحدى زميلاتك للظلم، وإصرارك على الوقوف معها حتى يظهر الحق، وهذا شيء جميل يستحق الإشادة، لكن المهم ألا تندم، وتقف معها للنهاية

العذراء

قد تتلقى اليوم أخبارا غير متوقعة ستجبرك على إعادة ترتيب جدول مواعيدك، لكن مع قليل من التركيز والنظام، ستتمكن من استيعاب الأمر، والوفاء بكل مهمامك في وقتها.

الميزان

هل تفكر في تغيير حاسم بشأن أوضاعك المهنية ومستقبلك الوظيفي؟ لا تتسرع، وخذ وقتا كافيا في دراسة الأمر وتدبير أحوالك في الفترة القادمة، قبل اتخاذ أي قرارات نهائية

العقرب

للتخلص من أي زيادة في الوزن اكتسبتها مؤخرا، ابدأ من اليوم في ممارسة الرياضة بانتظام، وابتعد عن الوجبات السريعة الدسمة

القوس

المعدة بيت الداء. حافظ على صحتك، ولا تفرط في تناول أطعمة مجهولة المصدر خارج المنزل، حتى لا تصاب بأمراض تضطرك لملازمة الفراش لفترة

الجدي

لو غيرت طريقة تفكيرك الأحادية الجامدة، واكتسبت بعض المرونة، ربما تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكنا.

الدلو

تشتد الانفعالات وقد تتركز عليك الأنظار بسبب غضب تظهره او استياء او عدم رضا عمّا يحدث من حولك. حاول السيطرة على أعصابك، والتعبير بشكل منظم وهاديء عن شكواك، حتى لا تضيع حقك

الحوت

الحزن والاكتئاب والبعد عن الناس لن يحل مشكلتك. الحل السليم للقضاء على البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.