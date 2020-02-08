النجم الساحلي : امضاء عقود احتراف لعدد من اللاعبين الشبان

عقدت هيئة النجم الرياضي الساحلي مساء امس الجمعة ندوة صحفية بحضور رضا شرف الدين رئيس النادي وعدد من المسيرين الاحباء تم خلالها تقديم 12 لاعبا من أبناء مركز التكوين في كرة القدم ينتمون لصنفي النخبة والأواسط بعد ان وقعوا على عقود احتراف مع الفريق .

وضمت القائمة أيوب عياد وبليغ الجمالي ومنتصر فرج والفايق سيك سالم وعزيز بن عبدالله وريان عزوز ومحمد أمين هلال وأسامة عبيد وبلال مقنم ونسيم خضر ومحمد علي الفلاح ونادر دبوبة .