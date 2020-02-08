ريم محجوب: “الفخفاخ أكد أنه متمسك بالحزام السياسي المعلن عنه سابقا وآفاق تونس لم يطلب وزارات”

قالت القيادية بحزب آفاق تونس ريم محجوب إن المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ أكد أنه متمسك بالحزام السياسي المعلن عنه سابقا والذي لا يضم حزب قلب تونس في تشكيلة الحكومة المقبلة.

وأوضحت محجوب عقب لقاء جمعها برئيس الحكومة المكلف صباح اليوم السبت، أن آفاق تونس لم يطلب حقائب وزارية كما انه موضوع ليس من اهتمامات الحزب حاليا، مبرزة أن ما يركز عليه حزب آفاق تونس حاليا هو المشروع الاقتصادي والاجتماعي للحكومة والمنهجية التي ستعتمدها للقيام بالإصلاحات في كل المجالات.

يشار إلى أن حزب آفاق تونس متحصل على مقعدين في البرلمان.