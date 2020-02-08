نائب عن كتلة المستقبل:”سنصوت لحكومة الياس الفخفاخ و سنسعى لمساندتها”  



قال النائب عن كتلة المستقبل بالبرلمان (8 نواب)، عصام البرقوقي، مساء اليوم السبت، إثر لقاء جمع أربعة نواب من هذه الكتلة بالمكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ، في قصر الضيافة بقرطاج، إن الكتلة “ستصوت للحكومة المرتقبة وستسعى لمساندتها”.

وأضاف البرقوقي، في تصريح إعلامي، أن الفخفاخ طلب من هذه الكتلة تقديم مقترحاتها لشغل مناصب حكومية، مشيرا الى أن الكتلة ستقدم خلال الساعات المقبلة مقترحات بخصوص “الكفاءات التي ترتئيها ” جديرة بذلك.

وأكد في ذات السياق قائلا “سنكون سندا للحكومة بغض النظر عمن يمثلنا داخلها”، مضيفا بشأن عدد الحقائب، التي قد تمنح لكتلته، أن الأساس لا يكمن في عدد الحقائب بل من الضروري “وجود مؤشرات وكفاءات حزبية أو مستقلة ” تعمل لصالح الوطن، وفق تعبيره، معبرا عن تفاؤله بـ”الإعلان عن التركيبة الحكومية خلال اليومين القادمين”.

من جهة أخرى، قال البرقوقي إنه تم التطرق خلال اللقاء إلى عدة مواضيع، على غرار أولويات الحكومة والتنمية والمناطق التي تشكو من مشاريع معطلة.

وحضر اللقاء مع الفخفاخ، كل من عصام البرقوقي ومحمد صالح لطيفي وجمال بضوافي وسامي بن عبد العالي.

وكان الفخفاخ قد التقى في وقت سابق من اليوم السبت ممثلين عن أحزاب “البديل التونسي” و”افاق تونس” و”نداء تونس” و”حركة مشروع تونس” .