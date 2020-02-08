الرابطة : نتائج مقابلات الجولة الثانية عشرة



تونس 8 فيفري (وات)- في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية عشرة للمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

–المجموعة الاولى

اولمبيك مدنين – سبورتينغ بن عروس 0-0

سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن 1-1

مستقبل السبيخة – مستقبل قابس 1-0

ملعب منزل بورقيبة – اولمبيك سيدي بوزيد 1-1

النجم الرادسي – الترجي الجرجيسي 0-0

جمعية اريانة – الاولمبي الباجي 1-2

الترتيب

1- الاولمبي الباجي 23 12

– سكك الحديد الصفاقسي 23 12

3- اولمبيك سيدي بوزيد 22 12

4- مستقبل السبيخة 19 12

5- مستقبل قابس 18 12

6- ترجي جرجيس 17 12

7- نادي اولمبيك مدنين 16 12

8- سبورتينغ بن عروس 15 12

– النجم الرادسي 15 12

10- هلال مساكن 14 12

11- ملعب منزل بورقيبة 10 12

12- جمعية اريانة 3 12