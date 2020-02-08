الاطاحة بمروّج كوكايين بالدندان.. وهذه التفاصيل

فيروس كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في الصين إلى 636 قتيلا..

قيس سعيّد يعيّن مستشارا جديدا.. وهذه التفاصيل

محاولة اقتحام منزل عون أمن بسوسة .. وهذه التفاصيل

الرابطة : نتائج مقابلات الجولة الثانية عشرة

2020/02/08 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


تونس 8 فيفري (وات)- في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية عشرة للمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
–المجموعة الاولى
اولمبيك مدنين – سبورتينغ بن عروس 0-0
سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن 1-1
مستقبل السبيخة – مستقبل قابس 1-0
ملعب منزل بورقيبة – اولمبيك سيدي بوزيد 1-1
النجم الرادسي – الترجي الجرجيسي 0-0
جمعية اريانة – الاولمبي الباجي 1-2
الترتيب
1- الاولمبي الباجي 23 12
– سكك الحديد الصفاقسي 23 12
3- اولمبيك سيدي بوزيد 22 12
4- مستقبل السبيخة 19 12
5- مستقبل قابس 18 12
6- ترجي جرجيس 17 12
7- نادي اولمبيك مدنين 16 12
8- سبورتينغ بن عروس 15 12
– النجم الرادسي 15 12
10- هلال مساكن 14 12
11- ملعب منزل بورقيبة 10 12
12- جمعية اريانة 3 12

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn