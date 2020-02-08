الرابطة : نتائج مقابلات الجولة الثانية عشرة

تونس 8 فيفري (وات)- في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية عشرة للمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
–المجموعة الاولى
اولمبيك مدنين – سبورتينغ بن عروس 0-0
سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن 1-1
مستقبل السبيخة – مستقبل قابس 1-0
ملعب منزل بورقيبة – اولمبيك سيدي بوزيد 1-1
النجم الرادسي – الترجي الجرجيسي 0-0
جمعية اريانة – الاولمبي الباجي 1-2
الترتيب
1- الاولمبي الباجي 23 12
– سكك الحديد الصفاقسي 23 12
3- اولمبيك سيدي بوزيد 22 12
4- مستقبل السبيخة 19 12
5- مستقبل قابس 18 12
6- ترجي جرجيس 17 12
7- نادي اولمبيك مدنين 16 12
8- سبورتينغ بن عروس 15 12
– النجم الرادسي 15 12
10- هلال مساكن 14 12
11- ملعب منزل بورقيبة 10 12
12- جمعية اريانة 3 12
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