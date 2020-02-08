الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم: الترتيب

في ما يلي الترتيب بعد مقابلتي الدفعة الاولى من الجولة 14 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم
نقاط ل ف ت خ له ليه +/-
1-الترجي الرياضي التونسي 37 13 12 1 0 28 6 22
2-الاتحاد الرياضي المنستيري 28 13 8 4 1 19 6 13
3-النادي الرياضي الصفاقسي 25 13 8 1 4 17 12 5
4-الملعب التونسي 24 13 7 3 3 16 10 6
5-النادي الإفريقي 23 13 9 2 2 19 4 15
6-النجم الرياضي الساحلي 20 14 5 5 4 15 11 4
7-الاتحاد الرياضي ببنقردان 18 13 5 3 5 14 17 -3
8-الهلال الرياضي الشابي 15 14 4 3 7 14 19 -5
09-المستقبل الرياضي بسليمان 14 13 4 2 7 14 16 -2
10- النادي الرياضي لحمام الأنف12 14 3 3 8 12 23 -11
-الشبيبة الرياضية القيروانية 12 13 4 0 9 12 25 -13
12-النادي البنزرتي 11 14 3 2 9 13 26 -13
13-النجم الرياضي بالمتلوي 9 13 2 3 8 6 14 -8
14-الإتحاد الرياضي بتطاوين 8 13 2 2 9 6 16 -10