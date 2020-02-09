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بطولة اسبانيا: ريال مدريد يحقق فوزه الخامس على التوالي

2020/02/09 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


واصل ريال مدريد مسيرته الرائعة وحول تأخره إلى فوز عريض 4-1 على أوساسونا محققا انتصاره الخامس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
وأراد ريال مدريد التعافي من هزيمته بملعبه 4-3 أمام ريال سوسيداد بكأس الملك يوم الخميس لكنه بدأ بشكل سيء بعد أن منح أوناي نونييز التقدم لأوساسونا في الدقيقة 14 بضربة رأس رائعة بعد ركلة ركنية.
وأظهر ريال بعض علامات الخوف لكن لاعب الوسط إيسكو تعادل في الدقيقة 33 بتسديدة مباشرة قبل أن يضع القائد سيرجيو راموس الزوار في المقدمة بعدها بخمس دقائق من ضربة رأس من مسافة قريبة بعد تمريرة بالرأس من كاسيميرو.
ووسع البديلان لوكاس فازكيز ولوكا يوفيتش الفارق بهدفين قبل النهاية ليعزز فريق المدرب زين الدين زيدان صدارته بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه برشلونة الذي يزور ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم.

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