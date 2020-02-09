الرابطة  الاولى: النادي الصفاقسي يلتحق بالاتحاد المنستيري في المركز الثاني والملعب التونسي يعزز مركزه الرابع

– لحق النادي الصفاقسي بالاتحاد المنستيري في المركز الثاني لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد ان انتهى الحوار بينهما اليوم بملعب الطيب المهيري بصفاقس لصالح نادي عاصمة الجنوب بهدف لصفر سجله كينغسلي ايدواه في الدقيقة 79.

ورفع النادي الصفاقسي بفضل هذا الفوز التاسع رصيده الى 28 نقطة بالتساوي مع الاتحاد المنستيري الذي مني اليوم بهزيمته الثانية في الموسم بعد ان خسر امام الترجي الرياضي بنفس النتيجة في اطار الجولة الحادية عشرة.

وعزز الملعب التونسي من جهته موقعه في المركز الرابع بعد تغلبه في “الدربي الصغير” على حساب ضيفه النادي الافريقي بهدف في الوقت القاتل سجله هيكل الشيخاوي (90 ز3) ليرفع ابناء المدرب جلال القادري رصيدهم الى 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحبي المركز الثاني.

وفي المقابل تجمد رصيد النادي الافريقي الذي مني اليوم بهزيمته الثالثة عند 23 نقطة في المرتبة الخامسة.

وصمد اتحاد تطاوين صاحب المركز الاخير امام الترجي الرياضي المتصدر بملعب رادس مقتلعا نقطة التعادل بعد ان انتهى اللقاء بينهما بهدف لمثله.

وكانت المبادرة بالتسجيل لفائدة الترجيين بواسطة فوسيني كوليبالي (52) قبل ان يتمكن ابناء المدرب حمادي الدو من اختطاف هدف التعادل عن طريق محمد علي عبد السلام (69).

ويعد هذا التعادل الثاني بالنسبة لفريق الاحمر والاصفر والثالث لاتحاد تطاوين.

وواصل الترجي الرياضي تصدر الترتيب برصيد 38 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن الملاحقين الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي فيما بقي اتحاد تطاوين في اسفل الترتيب برصيد 9 نقاط.

وصعد مستقبل سليمان الوافد الجديد على الرابطة الاولى الى المركز الثامن اثر فوزه على ضيفه شبيبة القيروان بثنائية نظيفة حملت توقيع كل من رشاد العرفاوي (21) ومحمد عطية (54).

ورفع فريق الوطن القبلي رصيده الى 17 نقطة فيما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند 12 نقطة في المركز العاشر رفقة نادي حمام الانف الفائز امس السبت على النادي البنزرتي 2-1

وعجز اتحاد بن قردان للجولة السابعة على التوالي عن تحقيق الفوز واكتفى بنقطة التعادل امام ضيفه نجم المتلوي في مباراة شهدت تسجيل اربعة اهداف. وسجل للضيوف بوبكر ديارا (16) وابراهيم موشيلي (73) وللمحليين خالد يحيي (41) ومبروك الجندلي (82).

وبقي اتحاد بن قردان في المركز السابع ب19 نقطة ونجم المتلوي في المركز قبل الاخير ب10 نقاط.

وكان النجم الساحلي تعادل سلبيا امس السبت مع هلال الشابة في حمام سوسة.