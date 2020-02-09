إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بولاية المنستير و القبض على 10 أشخاص



تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمنستير خلال الليلة الفاصلة بين 7 و 8 فيفري الجاري من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بميناء الصيد البحري بطبلبة وضبط 10 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 19 و 32 سنة قاطنين بولايتي سوسة والمنستير) حسب بلاغ صادر اليوم الاحد عن وزارة الداخلية.

كما قامت الوحدات بحجز المركب المستغل في العملية ومبلغ مالي من العملة الأجنبية وإحالة المعنيين بالأمر على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير واستشارة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ بصاحب المركب واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية حسب نص البلاغ.