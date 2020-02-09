أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 08 فيفري

وزارة الصناعة تؤسس 11 رخصة لاستكشاف المعادن من المجموعتين الرابعة والسادسة

سيدي حسين/ الكشف عن مستودع معد لتفكيك السيارات المسروقة والقبض على صاحبه

المنستير / إلقاء القبض على شخص محل 03 مناشير تفتيش

إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بولاية المنستير و القبض على 10 أشخاص

2020/02/09 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمنستير خلال الليلة الفاصلة بين 7 و 8 فيفري الجاري من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بميناء الصيد البحري بطبلبة وضبط 10 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 19 و 32 سنة قاطنين بولايتي سوسة والمنستير) حسب بلاغ صادر اليوم الاحد عن وزارة الداخلية.

كما قامت الوحدات بحجز المركب المستغل في العملية ومبلغ مالي من العملة الأجنبية وإحالة المعنيين بالأمر على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير واستشارة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ بصاحب المركب واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية حسب نص البلاغ.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn