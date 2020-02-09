الرابطة 1:النتائج والهدافون



في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

الاحد 9 فيفري

في سليمان

مستقبل سليمان 2 رشاد العرفاوي (21) ومحمد عطية (54)

شبيبة القيروان 0

في باردو

الملعب التونسي 1 هيكل الشيخاوي (90 ز3)

النادي الافريقي 0

في صفاقس

النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدواه (79)

الاتحاد المنستيري 0

في بن قردان

اتحاد بن قردان 2 خالد يحيي (41) ومبروك الجندلي (82)

نجم المتلوي 2 بوبكر ديارا (16) وابراهيم موشيلي (73)

في رادس – س 16

الترجي الرياضي

اتحاد تطاوين

السبت 8 فيفري

في حمام الانف

نادي حمام الانف 2 مارسيان كوبكو (14) وعنتر جمعوني (80)

النادي البنزرتي 1 ادم الرجايبي (66)

في حمام سوسة (دون حضور الجمهور)

النجم الساحلي 0

هلال الشابة 0

الترتيب

نقاط ل ف ت خ له ليه +/-

1-الترجي الرياضي التونسي 37 13 12 1 0 28 6 22

2-الاتحاد الرياضي المنستيري 28 14 8 4 2 19 7 12

-النادي الرياضي الصفاقسي 28 14 9 1 4 18 12 6

4-الملعب التونسي 27 14 8 3 3 17 10 7

5-النادي الإفريقي 23 14 9 2 3 19 5 14

6-النجم الرياضي الساحلي 20 14 5 5 4 15 11 4

7-الاتحاد الرياضي ببنقردان 19 14 5 4 5 16 19 -3

8- المستقبل الرياضي بسليمان 17 14 5 2 7 16 16 0

9 الهلال الرياضي الشابي 15 14 4 3 7 14 19 -5

10- النادي الرياضي لحمام الأنف12 14 3 3 8 12 23 -11

-الشبيبة الرياضية القيروانية 12 14 4 0 10 12 27 -15

12-النادي البنزرتي 11 14 3 2 9 13 26 -13

13-النجم الرياضي بالمتلوي 10 14 2 4 8 8 16 -8

14-الإتحاد الرياضي بتطاوين 8 13 2 2 9 6 16 -10