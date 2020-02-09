الرابطة 1:النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الاحد 9 فيفري
في سليمان
مستقبل سليمان 2 رشاد العرفاوي (21) ومحمد عطية (54)
شبيبة القيروان 0
في باردو
الملعب التونسي 1 هيكل الشيخاوي (90 ز3)
النادي الافريقي 0
في صفاقس
النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدواه (79)
الاتحاد المنستيري 0
في بن قردان
اتحاد بن قردان 2 خالد يحيي (41) ومبروك الجندلي (82)
نجم المتلوي 2 بوبكر ديارا (16) وابراهيم موشيلي (73)
في رادس – س 16
الترجي الرياضي
اتحاد تطاوين
السبت 8 فيفري
في حمام الانف
نادي حمام الانف 2 مارسيان كوبكو (14) وعنتر جمعوني (80)
النادي البنزرتي 1 ادم الرجايبي (66)
في حمام سوسة (دون حضور الجمهور)
النجم الساحلي 0
هلال الشابة 0
الترتيب
نقاط ل ف ت خ له ليه +/-
1-الترجي الرياضي التونسي 37 13 12 1 0 28 6 22
2-الاتحاد الرياضي المنستيري 28 14 8 4 2 19 7 12
-النادي الرياضي الصفاقسي 28 14 9 1 4 18 12 6
4-الملعب التونسي 27 14 8 3 3 17 10 7
5-النادي الإفريقي 23 14 9 2 3 19 5 14
6-النجم الرياضي الساحلي 20 14 5 5 4 15 11 4
7-الاتحاد الرياضي ببنقردان 19 14 5 4 5 16 19 -3
8- المستقبل الرياضي بسليمان 17 14 5 2 7 16 16 0
9 الهلال الرياضي الشابي 15 14 4 3 7 14 19 -5
10- النادي الرياضي لحمام الأنف12 14 3 3 8 12 23 -11
-الشبيبة الرياضية القيروانية 12 14 4 0 10 12 27 -15
12-النادي البنزرتي 11 14 3 2 9 13 26 -13
13-النجم الرياضي بالمتلوي 10 14 2 4 8 8 16 -8
14-الإتحاد الرياضي بتطاوين 8 13 2 2 9 6 16 -10