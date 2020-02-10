وزارة الصناعة تؤسس 11 رخصة لاستكشاف المعادن من المجموعتين الرابعة والسادسة

سيدي حسين/ الكشف عن مستودع معد لتفكيك السيارات المسروقة والقبض على صاحبه

المنستير / إلقاء القبض على شخص محل 03 مناشير تفتيش

“كشف ميديا” منصة الكترونية تغطي الجوانب الاقتصادية للشمال الغربي ستدخل الخدمة شهر افريل 2020

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2020/02/10 المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يغشى السماء، صباح الاثنين، ضباب محلي كثيف ويكون الطقس مغيما جزئيا على كامل البلاد في حين ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 19 و 23 درجة وفي حدود 17 درجة بالمرتفعات.

وتهب الرياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية ويكون
البحر قليل الاضطراب فمضطربا بالشمال.

وتشهد الحرارة، غدا الثلاثاء، ارتفاعا وتتراوح الدرجات القصوى عامة بين 20 و 25 درجة وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات في حين تظهر بعض السحب على كامل البلاد.

وتهب الرياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س و تصل إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية في حين يكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn