تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يغشى السماء، صباح الاثنين، ضباب محلي كثيف ويكون الطقس مغيما جزئيا على كامل البلاد في حين ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 19 و 23 درجة وفي حدود 17 درجة بالمرتفعات.

وتهب الرياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية ويكون

البحر قليل الاضطراب فمضطربا بالشمال.

وتشهد الحرارة، غدا الثلاثاء، ارتفاعا وتتراوح الدرجات القصوى عامة بين 20 و 25 درجة وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات في حين تظهر بعض السحب على كامل البلاد.

وتهب الرياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س و تصل إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية في حين يكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.