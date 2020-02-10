توقعات الأبراج ليوم الاثنين 10 فيفري 2020

برج الحمل

حاذر من تراجع صحي او ربما مهني ، كن علي جهوزيه تامه، فتره ضاغطه نوعا ما، حاذر النزاعات والتذمر والتمرد قم بواجباتك بشكل تام، هناك مصاريف استثنائية.

لا تلته بالقشور والامور السنويه اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والارباح راقب وضعك الصحى قلق مهنى

برج الثور

تطمئن لتعاطف الآخريين معك كما قد تفرح لانفراج أو لتقارب في الاراء والمواقف وتستعيد حماستك وتميل الي المبادرة وتتلقي خبرا يدفعك للتحرك باتجاه جديد.

تتمتع بسرعة خاطر و تكون مقنع تنجح في الحصول على الدعم والتحالف تعيش لقاء أو تجربة بناءة من أفضل أيام الشهر و أكثرها حظاً

برج الجوزاء

هناك فرصة للمشاركة فى مؤتمر او ورشة عمل انها فترة تكثر فيها الاعمال على صعيد العلاقات تفرح لخبر شخصى او لانفراج معين لا تستخف بمتطلبات المنزل

احذر من الضغوط الشخصيه او المنزليه او حتى العائليه اوالتقلبات المزاجيه لا تنتظر تجاوبا مع الاخرين تكثر المشاريع والمستجدات وتختلط الواجبات وتتزامن كن هادئ وموضوعيا

برج السرطان

تتوضح الرؤيه وتتحمس لاتخاز قرارفتره ممتازه للقيام بخطوه ما حدد الاولويات ولاتجازف

عبر عن رايك وموقفك لكن بهدوء وثقة ولا تعرض جهودك السابقة للضياع تكثر التنقلات وحركة التواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر او للقيام برحلة

برج الاسد

نقح أوراقك ومعاملاتك ولا تترك شيئاً للصدفة رتب الأوراق تأثير القمر هيسرع من وتيرة العمل و كذلك سرعة البديهة ولن يهدأ لك بالك حتى تحقق ما تصبو اليه

تكون مشرق الوجه تسحر الكثرين بابتسامتك العازبه تقدم دعم لاحدهم ادعوك للحرص على وضعك المالى لا تجاذف والا تتكلم على الحظ لتحسين وضعك بل على مجهودك الشخصى

برج العذراء

تستعيد عافيتك وتفاؤلك وربما تقرر علي جديد او تبادر الي ادخال جديد علي روتينك اليومي تخرج من مرحلة مراوحة المكان وتفرح لانفراج او رؤية مختلفة خبر سار وصفحة جديدة

ترغب في ادخال بعض التجديد علي حياتك اليومية لا تماطل ولو حتي تعبت ابدء صفحة جديدة من حياتك واطوي صفحات الماضي البائسة وتفائل بغد افضل

برج الميزان

تتأخر المعاملات و تخيب أمالك و توقعاتك حاذر من تراجع صحى ومن الفوضى و من المحتالين ولا تراهن على الحظوظ أقل أيام الشهر حظاً،

تجنب القاء اللوم على الاحباء وكذالك الكلام الجارح انها فتره فارغه من الحظوظ كليا فلا تراهن عليها ابحث عن الهدؤ والسلام لا تبلغ فى التفاؤل والرهان على الارتجاليه

برج العقرب

تركز علي صداقات وتواسي المحبين لك وتعزز الروابط فترة إجتماعية وعائلية إستثنائية تسعد بوجود الآخرين إلى جانبك،

يدعوك الفلك الي الترفية عن نفسك والي المشاركة في النشاطات وعدم التكاسل من المستحسن العمل ضمن مجموعة من الاصحاب والزملاء ولا تنفرد برايك

برج القوس

اغتنم الفرصة احذرك من التاثيرات السلبية والعبث بعواطفك وأفكارك باستطاعتك انجاز جميع واجباتك بنجاح شرط ضبط الاعصاب ابتعد عن المشاكل

لا تهدد سمعتك بالخطر بل تملك اعصابك وقدم افضل ما لديك من مهارات وكفاءات قد تقلق بشان لقاء احد افراد الاسره

برج الجدي

تقوى العزيمه و تجد نفسك مرتاح لكل جديد كرر المحاوله فتره ايجابيه تطمئن خواطرك اثنائها،

تستريح بعض الشىء تختفى ضغوط الأيام الاخيره من المستحسن تصحيح بعض الهفوات فتره مناسبه للسفر وللعوده لمقاعد الدراسه،

ترتفع معنوياتك وفرص النجاح بشكل كبير وتعود لامساك بزمام الامور توضح الرؤيه وتتحمس لاتخاذ قرارات مهمه فتره ايجابيه بخطوات جريئه

برج الدلو

صحح الاخطاء واعد تقديم الامور فى اليومان الاخران قد تتطر لتقديم اعتذار او لملاحقه عملك شخصيا ابحث عن القواسم المشتركه وضع مشاعرك الشخصيه جانبا

تكون متوترا ومنزعجا وتتعرض لمضايقات وتحديات وربما لظلم اطلب نصيحة قانونية ولا تجازف انها اسوء ايام الشهر واكثرها قسوة

برج الحوت

تلعب دورا بارزا في تلطيف الأجواء تشارك في ورشه عمل أو تقوم برحله استرح قليلا خلال ساعات النهار واشحن طاقتك خلال ساعات النهار قد تبدأ عملا أو نظاما غذائيا جديدا .

– تعاكسك الظروف وقد تنفعل وتغضب بشده لاتجازف خلال هذه الفتره لانها سلبيه اوتحمل حزنا اوخساره فتره صعبه ومربكه لا تخالف القوانين فتره ارتباطات