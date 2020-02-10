مؤسسة للتعليم العالي في مدينة الكيباك تمنح للتونسيين فرصة للتسجيل قصد الدراسة والعمل في كندا

اعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني، أن مؤسسة للتعليم العالي في مدينة الكيبيك الكندية تمنح للتونسيين فرصة للتسجيل قصد الدراسة والعمل في كندا.

وبينت، الوكالة في بيان لها على موقعها على شبكة الانترنات، ان المؤسسة الكندية تطلق حملة توظيف تخص ثلاث اختصاصات وهي الرسم والتصميم بالاعتماد على الكومبيوتر، وتطوير تطبيقات السلامة الرقمية، والتصرف المالي والمحاسبة الرقمية، وذلك في في إطار منظومة “توظيف مشترك”.

وتسمح هذه الحملة للمترشحين الذين لديهم تكوين أو خبرة عملية في الاختصاصات المطلوبة المشاركة في دورة تكوينية قصيرة تخول لهم الدخول مباشرة إلى سوق العمل في الكيبيك و ذلك خلال الدورة التدريبية أو بعد الانتهاء منها.

ودعت الوكالة الراغبين في التسجيل في هذه الدورات التكوينية الى الدخول إلى الرابط التالي https://www.cegeplimoilou.ca/votre-avenir-a-quebec من اجل التسجيل و مزيد من المعلومات.