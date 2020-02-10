نائب فرنسي يهاجم تونس ورئيسها و يدعو الى مقاطعتها

دعا النائب في البرلمان الفرنسي، ماير حبيب، إلى مقاطعة تونس سياحيا، ردا على موقف الرئيس التونسي قيس سعيّد بفتح تحقيق في مشاركة لاعب إسرائيلي في دورة للتنس احتضنتها تونس العاصمة.

وقال البرلماني اليهودي ذو الأصول التونسية، عبر صفحته على فيسبوك، إن تونس “تكنّ الكره لإسرائيل في إطار سياسة دولة، فبينما انخرطت دول عربية مثل مصر والأردن والمغرب والسعودية والامارات والبحرين في التطبيع مع إسرائيل، إلا أن تونس تمضي قدما في الكره على خطى إيران”.

واتهم ماير حبيب، الرئيس التونسي بـ”معاداة السامية”، داعيا إلى التوقف مؤقتا عن زيارة تونس التي تُشرّع عبر سياسة دولتها لمعاداة السامية، ومطالبا بمقاطعة موسم حج الغريبة القادم.

وهاجم ماير تونس قائلا “دولة تتخبط في الإرهاب والأزمة الاقتصادية والغضب الاجتماعي، لم تجد من حل سوى فتح تحقيق حول مشاركة شاب يبلغ من العمر 17 سنة في دورة للتنس”.