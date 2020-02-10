على هامش القمة الافريقية، تونس تسلم وثائق التصديق على “اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد”

بمناسبة مشاركة تونس في الدورة الثالثة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، تولى كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الخارجية، صبري باش طبجي، تسليم وثائق تصديق الجمهورية التونسية على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد، إلى المستشارة في القانون بالاتحاد الإفريقي،نميرة نجم.

ووفق بلاغ صادر عن وزراة الخارجية أكد كاتب الدولة خلال لقائه مع المستشارة القانونية على الأهمية التي توليها تونس لهذه الاتفاقية والتزامها بتفعيلها والعمل بمقتضياتها.

واشار باش طبجي إلى رمزية الانضمام لهذه الاتفاقية في هذه المرحلة التي تسعى فيها تونس إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية في كافة المجالات ومنها مكافحة آفة الفساد من أجل المساهمة في تركيز أسس دولة القانون على المستوى القاري مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.

من جهتها، أثنت المستشارة نميرة نجم، على تصديق تونس على هذه الاتفاقية، معربة عن استعدادها التام للتعاون مع بلادنا بهدف تطبيق ما جاء فيها من بنود نظرا لأهميتها الكبرى في تحقيق مبادئ علوية القانون والشفافية والحوكمة الرشيدة.