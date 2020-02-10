بطولة اسبانيا : ميسي يقود انتفاضة برشلونة في فوز مثير على بيتيس

صنع ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليحقق برشلونة فوزا صعبا 3-2 خارج ملعبه على ريال بيتيس في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم امس الأحد بعد تأخره مرتين في مباراة مثيرة.

وسجل المدافع الفرنسي كليمو لينجليه هدف الانتصار في الدقيقة 72 من ركلة حرة نفذها ميسي لكنه طُرد لحصوله على إنذارين بعد لحظات من طرد نبيل فقير لاعب بيتيس بسبب إنذارين في دقيقة واحدة.

وتأخر برشلونة في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء نفذها سيرجيو كناليس بعد أن أظهرت مراجعة حكم الفيديو المساعد أن لينجليه لمس الكرة بيده، لكن لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ عادل النتيجة على الفور بمساعدة تمريرة من ميسي.

واستعاد بيتيس تفوقه في الدقيقة 26 عن طريق فقير الفائز بكأس العالم لكن برشلونة هز الشباك مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول عندما مرر ميسي إلى سيرجيو بوسكيتس ليحول لاعب الوسط الكرة في المرمى من مدى قريب.

ومنح هدف لينجليه بضربة رأس برشلونة صاحب المركز الثاني انتصاره الأول خارج ملعبه في البطولة في أربع مباريات وساعده على تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى ثلاث نقاط مرة أخرى بعد مرور 23 مباراة بعدما فاز غريمه التقليدي 4-1 على أوساسونا.

وكانت المواجهة المتقلبة بمثابة نهاية مناسبة لأسبوع مثير مر به برشلونة فقد خلاله الجناح عثمان ديمبلي بسبب إصابة خطيرة، بينما وجه ميسي انتقادات حادة إلى المدير الرياضي إيريك أبيدال وخسر الفريق الكاتالوني 1-صفر أمام أتليتيك بيلباو ليخرج من كأس ملك إسبانيا.

وقال سيرجي روبرتو لاعب برشلونة “كان من المهم جدا بالنسبة لنا الفوز بعد الهزيمة في الكأس في الدقيقة الأخيرة وكان علينا فقط مواصلة اللعب بالطريقة نفسها وهذا ما فعلناه.

“كان من المهم أن نستعيد مستوانا وأن نبدأ في تحقيق الفوز خارج ملعبنا مرة أخرى حتى نعود للديار سعداء”.