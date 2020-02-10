الكرامة القابضة ترشح أوليا 3 شركات، لاقتناء مساهمات الدولة في شركة “نيو راست كاترنغ تونس” المصادرة

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رشحت “الكرامة” القابضة، مؤخرا، وبشكل أوّلي ثلاث شركات، أبدت اهتمامها لاقتناء مساهمات الدولة والمقدرة بـ 50 بالمائة من رأس مال شركة “نيو راست كاترنغ تونس”، التي تأسست سنة 2005 وتنشط في مجال تقديم الخدمات وإعداد الوجبات لفائدة الشركات والجماعات .

وتضمّنت قائمة الشركات المرشحة أوّليا، كل من شركة “كاترينغ تونس” و “مينينكس” القابضة ومجموعة “بولينا” القابضة، وفق بيانات نشرتها “الكرامة” القابضة على موقعها الالكتروني.

وستّتحصل الشركات المرشحة، من طرف “الكرامة” القابضة، على ملف طلبات العروض ومن بينها عقد البيع واقتراح تعديلات عليه والاطلاع على تقرير يحتوى على بيانات الشركة المصاردة منذ سنة 2011 وكذلك الولوج الى مقرات الشركة.

وكانت “الكرامة” القابضة، نشرت إعلان طلب تعبير عن الاهتمام للتفويت في مساهمات الدولة المتمثلة في 50 بالمائة من رأس مال شركة “نيو راست كاترنغ تونس”، خلال الفترة الممتدة بين 26 نوفمبر 2019 و 17 جانفي 2020.

وتعوّل الحكومة التونسية، على توفير موارد مالية لميزانية الدّولة لسنة 2020 في حدود 150 مليون دينار من خلال بيع الحصص في عدّة شركات مصادرة تعمل في قطاعات مختلفة من بينها الفندقة والتّجارة والسّياحة والعقّارات.