تفاصيل تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات وتهريبها..

افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها انه في إطار سعي الإدارة العامة للحرس الوطني لمكافحة كلّ مظاهر الجريمة المنظّمة والعصابات التي تنشط في مجال التّهريب بجميع أشكاله، تمكّنت نهاية الأسبوع المنقضي الإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، إثر مباشرتها البحث في 05 قضايا عدليّة موضوعها “تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك وخيانة مؤتمن والتّحيل”، من تفكيك شبكة مختصّة في سرقة السّيّارات المعدّة للكراء وتهريبها من مدينة جربة في اتّجاه بلد مجاور عبر ولاية القصرين، حيث أمكن لوحدات الإدارة الفرعية للأبحاث من القبض على جميع الأطراف المتورّطة (11 شخصا).

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.