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الغنوشي: “الوضع يمثل تهديدا ويؤذن بانفجار اجتماعي..”

2020/02/10 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي صباح اليوم الاثنين 10 فيفري 2020 خلال افتتاحه يوما دراسيا بمناسبة الذكرى السادسة للمصادقة على الدستور اليوم الاثنين 10 فيفري 2020 على ضرورة تغيير السياسة التنموية لأن الحلول الكلاسيكية لم تعد نافعة ولن تؤدي إلا لإعادة إنتاج نفس النظام الاجتماعي غير المتوازن.

كما تحدث الغنوشي وفق ما نقلته موزاييك عن تفاقم البطالة وتراجع الخدمات من صحة وتعليم ونقل وغيرها خاصة في الجهات المهمّشة مقارنة بالجهات الساحلية، حسب تعبيره، مؤكدا أن الوضع الاجتماعي أصبح يمثل تهديدا للمسار الديمقراطي وخطرا على السلم الاجتماعي الذي ‘يؤذن بحدوث انفجار اجتماعي’.

أما عن الحلول اللازمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، دعا راشد الغنوشي إلى ‘القطع نهائيا مع الخيارات الاقتصادية و الاجتماعية السابقة’

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