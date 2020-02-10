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نحو سحب الورقة النقديّة من فئة 50 دينارا نهائيا.. وهذه هي الأسباب

2020/02/10 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

أكد عبد العزيز بن سعيد المدير العام للخزينة العامة والفروع بالبنك المركزي اليوم الاثنين 10 فيفري 2020 ان قرابة 45 مليون ورقة من فئة 50 دينارا مازالت بصدد التداول اي ما يساوي مبلغ 2000 مليون دينار.

واشار في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” الى ان البنك المركزي شرع منذ سنة 2017 في سحب هذه الورقات النقدية بصفة تدريجية وانه يتم الاحتفاظ بها وتعويضها بورقات من فئات 10 او 20 دينارا مؤكدا ان عملية سحبها بصفة نهائية واردة وأنه سيتم الاعلان عن ذلك في الوقت المناسب وبعد اتخاذ كافة الاحتياطات.

واوضح ان هذه الورقة ذات قيمة في السوق الموازية وأنها تناسب المتعاملين في هذه السوق وانها لذلك لا تروّج كما ينبغي ولا تعود للبنك المركزي كي تتم ازالة الاوراق البالية وانها لا تصلح للموزعات المالية لافتا الى ان سحب هذه الورقة سيساعد البنك المركزي في التقليص من التعامل بالاوراق النقدية.

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