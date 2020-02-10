صفاقس: وقفة احتجاجية لأعوان البلديات على خلفية حادثة اعتداء مواطن على عون بلدي

نفذ أعوان بلديات صفاقس صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية بساعتين تعطلت على إثرها كل الخدمات والمرافق البلدية وذلك على خلفية حادثة اعتداء مواطن على عون بلدي بمنطقة ساقية الزيت، وفق ما صرح به كاتب عام الفرع الجامعي للبلديات بالجهة والنقابة الأساسية لأعوان بلدية صفاقس النوري بن حسن ل(وات).

وبين المصدر النقابي أن رئيس بلدية ساقية الزيت يتحمل مسؤولية الحادثة التي تم فيها النيل من كرامة العون البلدي وجدت على خلفية اعتماد البلدية للمناولة في قطاع التنظيف رغم عديد الجلسات التي عقدتها النقابة مع رؤساء البلديات للكف التدريجي عن اعتماد المناولة في عدد من القطاعات.

وأكد بن حسن أن البلديين سيواصلون التصدي لما وصفه لأجندات عدد من المجالس البلدية التي وترت المناخ الاجتماعي في عدد من البلديات، وفق قوله.