سمير الوافي لقيس سعيّد: ” مواقفك أقوى من قدراتك .. ولسانك أطول من يدك”

نشر الاعلامي سمير الوافي تدوينة على صفحته الرسميّة بوقع التواصل الاجتماعي هاجم فيها قيس سعيّد الذي دعا الى فتح تحقيق ضد لاعبة التنس أنس جابر التي لعبت ضد لاعبة صهيونيّة.

وكتب الوافي: “على تونس أن تستعد لحملة شرسة خفية وعلنية ضد سياحتها وإقتصادها وماليتها…سوف تقودها وتمولها وتصنعها اللوبيات اليهودية النافذة في فرنسا وغيرها…ونفوذها السياسي والمالي الواسع يخول لها ضرب سياحتنا واقتصادنا في مقتل…ووضعنا الهش لا يتحمل ذلك…واليهود والصهاينة يحكمون العالم ويتحكمون في الاقتصاد والبنوك العالمية و السياحة حيث أكبر وكالات الأسفار يملكها يهود…!!

وأضاف سمير عندما تكون مواقفك أقوى من قدراتك…ولسانك أطول من يدك…وثوريتك ظاهرة صوتية…وأجور موظفي دولتك تُسدد بصعوبة…وأوكسيجين دولتك هو القروض الخارجية…وسياحتك مورد رزقها…فيجب أن تتوقع التكاليف الثقيلة والعواقب الوخيمة ومدى جاهزية شعبك وبلادك لتضحيات أقسى وأكبر…!”

ويذكر أن نائب فرنسي دعا الى مقاطعة تونس سياحيا.