ارتفاع القيمة الجملية للمعاملات التجارية والخدماتية على الخط الى 271،5 مليون دينار سنة 2019

بلغت القيمة الجملية للمعاملات التجارية والخدماتية على الخط في تونس، سنة 2019، زهاء 271،5 مليون دينار، اي بزيادة قدرها 21 بالمائة مقارنة بسنة 2018، في وقت تفاقمت فيه الأنشطة التجارية عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

وأشارت وزارة التجارة، التي اوردت هذه البيانات، الاثنين، إلى أنّ تفاقم الانشطة التّجارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي متات خصوصا من “الاشخاص الذين يمتهنون نشاطا تجاريا دون الإحداث القانوني للشّركة وهي مخالفة يعاقب عليها القانون”.

وسجل عدد المعاملات الالكترونية الوطنية والدولية في سنة 2019، تراجعا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بسنة 2018، ليصل إلى 3،8 مليون معاملة. وعزت الوزارة هذا التراجع “الى أنّ عملية الترسيم المدرسي تمّت سنة 2019 عن طريق الدفع عبر الهاتف الجوّال لمشغلي ومزوّدي خدمات الاتصالات

وارتفع عدد مواقع الواب التجارية الخدماتية المنخرطة في منظومتي الدينار الالكتروني “ء – دينار” للبريد التونسي ومنظومة الدفع المؤمّن “كليك تو باي” لشركة نقديات تونس الى 1864 موقعا سنة 2019، اي بتطور بنسبة 13بالمائة مقارنة بسنة 2018.

وبلغت قيمة متوسط السلة 70,266 دينار سنة 2019 مقابل 55,986 دينار خلال سنة 2018 و بالنسبة للمعاملات الوطنية فقد بلغت قيمة السلة 56,507 دينار أمّا بالنسبة للمعاملات الدولية فقد بلغت 454,963 دينار.

ودعت الوزارة مزودي خدمات النقل والتوزيع الذي تتم عبرهم 80 بالمائة من المبادلات الى ضرورة “توفير وصل طلبيّة لفائدة المستهلك يتضمّن كافة المعطيات الخاصّة بالشركة”.