الديوانة تحجز في عملتين منفلصتين 1650 خرطوشة صيد و 194 قارورة مشروبات كحولية فاخرة

أحبطت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي ، مساء أمس الأحد ، تهريب 1650 خرطوشة صيد عيار 12 وملابس عسكرية .

واضافت الديوانة التونسية ، في بلاغ اصدرته الاثتين، ان عملية الحجز تمت إثر تفتيش سيارة ذات ترقيم أجنبي يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء جنوة الايطالي أحيل لاحقا الى ادارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

وقامت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي بالذهيبة بإحباط تهريب 194 قارورة مشروبات كحولية إثر اشتباه أعوان الديوانة في تصرفات مسافر ليبي الجنسية عند استعداده لمغادرة الترابي التونسي.

وبينت الديوانة التونسية ، انه بإخضاع سيارة المسافر إلى التفتيش الدقيق، تم العثور على القوارير مختلفة الأنواع مخفية داخل مخبأ مهيأ تحت كراسي السيارة وقد بلغت قيمة المحجوز 40 ألف دينار.