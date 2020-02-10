ضبط 21 شخصا بالمنستير كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة

تمكنت وحدات المنطقة البحرية ودورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالمنستير، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 8 و9 فيفري الجاري، من ضبط 21 تونسيا بجهة البقالطة، يقطنون بالمنستير والمهدية والقيروان، كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن اعمار الموقوفين تتراوح بين 19 و45 سنة، وتم حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية بحوزتهم، مشيرة الى أن أحدهم صادرة في شأنه 5 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، ومحل حكم بالسجن لمدة سنتين و3 أشهر.

وأكدت أنه بإحالة الموقوفين على مركز الحرس البحري بالديماس (ولاية المنستير) واستشارة النيابة العمومية، أذنت بمباشرة قضية عدلية في الغرض، واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم، وادراج 3 أشخاص آخرين شملهم البحث بالتفتيش.