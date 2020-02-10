بنزرت : الشرطة الاقتصادية والمالية بالقرجاني تحقق في قضيتي ملعبي عزيز جاء بالله و15 اكتوبر

انطلقت مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بالقرجاني في مرحلة الاستماع لكل الأطراف التي قد تكون لها علاقة بقضيتي ملعب عزيز جاء بالله بمنزل بورقيبة وملعب 15 أكتوبر ببنزرت، وفق مصدر عليم فضل عدم ذكر اسمه.

وأوضح المصدر ذاته ان مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بالقرجاني وحالما استلمت ملف القضيتين، تولت فتح محضر في الغرض وفق الإجراءات المعمول بها من خلال التوصل بالوثائق المطلوبة في قضيتي الحال ومنها الحصول على كامل وثائق قضية عزيز جاء بالله من قبل بلدية منزل بورقيبة وبقية الأطراف المتداخلة قبل الانطلاق في مرحلة الاستماع لجميع الافراد والهياكل التي قد ترى مصالحها ضرورة للاستماع لشهادتها في الغرض ومن ثمة تحديد المسؤوليات وغيرها من الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه القضايا.

وكان والي بنزرت محمد قويدر اكد في تصريح سابق انه أحال ملفي اشغال انجاز الأرضية الرئيسية لملعبي 15 أكتوبر ببنزرت وعزيز جاء بالله بمنزل بورقيبة والارضية الفرعية لمركب 15 أكتوبر على انظار القضاء، وذلك في مطلب كتابي للنيابة العمومية ببنزرت قصد الاذن لمصالحها المعنية بفتح تحقيق قضائي في المشروعين لتحديد المسؤوليات طبقا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل.

وبين في ذات التصريح انه على اثر ما تم نشره خلال احدى حصص الاحد الرياضي بشان تعشيب الأرضية الرئيسية والفرعية لملعب 15 أكتوبر والارضية الرئيسية لملعب عزيز جاء بالله وما شاب الاشغال من تجاوزات في خصوص تنفيذ الصفقة وبالأخص تملص عديد الأطراف المشرفة على الإنجاز من مسؤولياتها من إدارة ومكاتب مراقبة ومقاولات…، والضرر الحاصل للناديين سواء منه على المستوى المادي او على مستوى استقرار النتائج وما لحق بجماهير النادي البنزرتي والملعب الافريقي من ضرر جراء عدم مواكبة مقابلات فريقيها، وفي اطار دعم الشفافية وضرورة تحمل كل طرف لمسؤولياته مهما كان موقعه تمت مراسلة وكيل الجمهورية في الغرض”، قبل ان تتولى النيابة العمومية ببنزرت إحالة ملف القضيتين على انظار مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بالقرجاني.