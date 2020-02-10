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سيدي بوزيد: دخول 4 من خريحي معاهد التربية والتعليم في اضراب جوع بمقر المندوبية الجهوية للتربية

2020/02/10 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دخل 4 من خريجي معاهد التربية والتعليم في اضراب جوع بمقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، ٍاليوم الاثنين، احتجاجا على رفض وزارة التربية انتدابهم تحت مسمى استاذ مدارس ابتدائية متربص.

وبين احد المحتجين (محمد امين شعبوبي) في تصريح ل(وات) ان وزارة التربية “واصلت تسويف ومماطلة المتخرجين من معاهد التربية والتعليم وقامت بانتدابهم خلافا للاطر المعمول بها، حيث تضمن العقد المسند اليهم استاذ مدارس ابتدائية متعاقد وتحت سلم تاجير ضعيف (750 دينار شهريا) “.

واشار الى انه رغم مطالبهم المتكررة وتحركاتهم الاحتجاجية المختلفة منذ اكثر من شهر الا انه تم تجاهلهم ليضطروا الى الدخول في اضراب جوع الى حين تحقيق مطالبهم، وفق قوله.

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