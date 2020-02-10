بنزرت: عمال وإطارات مصنع تكرير النفط يضربون عن العمل وتوقف شحن المواد البيترولية

نفّذ منذ صباح اليوم كافة عمال واطارات مصنع تكرير النفط “ستير” في جرزونة إضرابا عاما غير معلن عن العمل ، مطالبين بالحصول على منحة ” الترغيب والمردودية” .

وقال عضو جامعة النفط سامي اللواتي ، إن العملة والاطارات كانوا اضربوا عن العمل يومي الخميس والجمعة لمدة ساعتين قبل ان يدخلوا منذ صباح اليوم في إضراب عام عن العمل بالكامل توقّفت على إثره عملية شحن المواد البترولية منذ الصباح وان تواصل الاضراب قد تتوقف أيضا وحدات الإنتاج باعتبار أن عمّال التناوب النهاريين أيضا لم يستلموا العمل من زملائهم عملة الليل.

وبيّن أن العملة رفضوا مقترح النقابات بإصدار برقية اضراب ومطالبين بالحصول على منحة ” الترغيب والمردودية” الموجودة في النظام الأساسي للمؤسسة، ملاحظا في ذات السياق ان سياسة المماطلة والتسويف وخلق المشاكل اعتباطا من قبل الإدارة العامة هي التي أدّت لواقع الحال ، وفق تعبيره.

ومن جانبه أكّد المدير العام المساعد غسان الزاوي في تصريح مقتضب ان الإدارة لم تغلق أبدا باب الحوار مع المضربين وسيتم العمل على تسوية الامر خلال اليوم الجاري وفكّ الازمة .

يشار إلى أنّ عددا من طالبي الشغل من شباب ومتساكني منطقة جرزونة العاطلين عن العمل نفذوا وقفة احتجاجية امام المدخل الرئيسي لمصنع الستير مطالبين بمنحهم فرصة عمل بالمصنع في إطار التمييز الإيجابي لأبناء المنطقة، مشدّدين على سلمية وقفتهم الاحتجاجية ومعربين عن الامل في الحصول على موطن عمل داخل المؤسسة التي كانوا من أوائل المدافعين عنها وحمايتها من أي اعتداء في فترة الانفلات الأمني الذي حدث خلال الأيام الاولى للثورة وأيضا خلال الحوادث الخطيرة التي وقعت في المصنع وآخرها التسرّب النفطي الذي حدث في الرصيف البترولي وتجند أبناء المنطقة لمحاصرة ذلك التسرب وفق تعبيرهم .