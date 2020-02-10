منظمة الصحة العالمية تحذر من انتقال فيروس كورونا عبر مصابين لم يزوروا الصين

أعلنت بكين الإثنين أن فيروس كورونا أدى حتى اليوم إلى وفاة نحو 908 شخص في الصين، بينما تخطى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص. وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من إمكانية تسارع وتيرة تفشي الفيروس خارج الصين بسبب انتقال العدوى بواسطة مصابين لم يسافروا قط إلى هذا البلد.

وخارج الصين القارية سجلت حتى الإثنين حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين، في حين زاد عدد المصابين عن 350 شخصاً يتوزّعون على حوالي 30 دولة وإقليماً.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس الأحد من أن وتيرة تفشي فيروس كورونا خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد.

وقال المسؤول الأممي في تغريدة على تويتر “هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار الفيروس بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا” إلى الصين، مستخدماً الاسم العلمي المؤقت للفيروس.

وأضاف أن “اكتشاف عدد صغير من الحالات قد يشير إلى انتقال للعدوى على نطاق أوسع في بلدان أخرى. باختصار، ما نراه قد لا يكون سوى رأس الجبل الجليدي”.

وعلى الرّغم من أنّ وتيرة انتشار الوباء خارج الصين تبدو بطيئة إلى حدّ ما، إلا أنّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذّر من أنّ هذه الوتيرة يمكن أن تتسارع.

وقال إنّ “هدفنا لا يزال احتواء (الفيروس)، لكن يجب على جميع البلدان استخدام الفرصة التي أوجدتها استراتيجية الاحتواء للاستعداد لاحتمال وصول الفيروس”.

وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا المستجد وقد اتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

أ.ف.ب