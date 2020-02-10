من المنتظر التوقيع الثلاثاء على نص الاتفاقية التعاقدية بين “الكنام” والنقابة التونسية لأطباء الأسنان

خصصت جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الإثنين بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، للنظر في العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة.

وتم خلال هذه الجلسة، تسجيل توافق حول كل النقاط الواردة بلائحة النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة والمتعلقة بمراجعة الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفق ما أكدته وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها، معلنة انه من المنتظر أن يتم التوقيع على نص الاتفاقية غدا الثلاثاء.

وحضر الجلسة، التي جرت بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، عدد من إطارات الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة بسام معطر وعدد من أعضاء مكتبها التنفيذي.