في الكاف: عائلة تعثر على ابنها مشنوقا في غرفته..وهذه التفاصيل..

جندوبة/من بينهم طبيب: الاحتفاظ بـ3 اشخاص بصدد تهريب كمية من الادوية والاقراص المخدرة

راشد الغنوشي: لا يمكن انجاح الديمقراطية دون اعتماد منوال تنموي يضمن نفاذ الفئات الهشة الى نصيبها من الثروة

الزيت المدعّم مفقود من الأسواق التونسيّة.. وهذه التفاصيل

من المنتظر التوقيع الثلاثاء على نص الاتفاقية التعاقدية بين “الكنام” والنقابة التونسية لأطباء الأسنان

2020/02/10 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

خصصت جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الإثنين بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، للنظر في العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة.

وتم خلال هذه الجلسة، تسجيل توافق حول كل النقاط الواردة بلائحة النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة والمتعلقة بمراجعة الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفق ما أكدته وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها، معلنة انه من المنتظر أن يتم التوقيع على نص الاتفاقية غدا الثلاثاء.

وحضر الجلسة، التي جرت بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، عدد من إطارات الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة بسام معطر وعدد من أعضاء مكتبها التنفيذي.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn