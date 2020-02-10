جندوبة: بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص حاولوا تهريب كمية من الأدوية والأقراص المخدرة إلى الجزائر، من بينهم طبيب



،

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مساء اليوم الاثنين، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن، في حق المتهمين الثلاثة بمحاولة تهريب كمية من الأدوية والأقراص المخدرة من تونس إلى الجزائر عبر أحد منافذ معتمدية غار الدماء، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، إسكندر الزغلامي.

ووفق ذات المصدر، فإن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث، وجه إلى المودعين بالسجن تهم “المسك، والاتجار بمادة سميّة، وتسليم شهائد طبية على سبيل المجاملة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال موظف لوظيفه للإضرار بالإدارة”.

وكانت إحدى الفرق التابعة للحرس الوطني بمعتمدية غار الدماء قد احتفظت أول أمس السبت بثلاثة أشخاص، اثنان منهم كانا على متن سيارة معدة للكراء كانت بصدد التوجه إلى الحدود الجزائرية، أحدهما جزائري، قبل أن تشمل الأبحاث طبيب صحة عمومية يعمل بالمستشفى المحلي بغار الدماء، وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، وكمية معتبرة من الأدوية، وشهائد طبية ذات علاقة بالمواد المعدة للتهريب، ممضاة من ذاك الطبيب، الذي أودع هو أيضا مساء اليوم السجن المدني بلاريجيا.