المكتب الجامعي يقرر : موعد الكاس الممتازة يوم 15 مارس القادم والجلسة العامة الانتخابية يوم 14 مارس 2020



قرر المكتب الجامعي خلال اجتماعه الدوري مساء اليوم الاثنين بحضور وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم تنظيم مباراة الكاس الممتازة بين بطل الموسم الرياضي 2018- 2019 الترجي الرياضي التونسي والفائز بكأس المرحوم الباجي قائد السيسي النادي الصفاقسي يوم الاحد 15 مارس 2020 بالملعب الاولمبي برادس على أن يتم تحديد توقيت المباراة لاحقا بالتنسيق مع السلط المعنية .

كما قرر المكتب الجامعي تحديد يوم السبت 14 مارس 2020 موعدا لانعقاد الجلسة العامة الانتخابية تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات على أن يتم في وقت لاحق تحديد التوقيت والمكان لانعقاد الجلسة.

وفي اطار متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها الجامعة التونسية لكرة القدم لدى الزيارات الميدانية التى أداها رئيس الجامعة رفقة أعضاء المكتب الجامعي قرر المكتب الجامعي المنعقد اليوم بعث لجنة ادارية من اطارات الجامعة متكونة من وجدي العوادي وإيناس اليعقوبي والمنجي معيزة وقيس رقاز .