تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

تتجه الحرارة ، الثلاثاء، نحو الارتفاع و تتراوح الدرجات القصوى عامة بين 20 و 26 درجة وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات في حين تظهر بعض السحب العابرة على كامل البلاد.

وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومحليا بالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطربا ببقية السواحل.

ويكون طقس، غدا الاربعاء، مغيما جزئيا على كامل البلاد في حين تهب الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 18 و 24 درجة في حين يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل.