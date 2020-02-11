كاس السوبر الافريقي : الاندية العربية تعزز سيطرتها

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبل مباراة كأس السوبر الأفريقي في نسخة 2019 بين الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك المصري الفائز بكاس الاتحاد الافريقي .

ويشارك كل من نادي الزمالك المصري ونادي الترجي الرياضي التونسي في كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة، وفيما يتطلع الترجي لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه، حيث فاز بلقبه الوحيد في البطولة عام 1995 يطمح الزمالك لإحراز لقبه الرابع، حيث فاز بلقب البطولة أعوام 1994 و1997 و2003 .

وسيتراهن الفريقان من اجل الفوز بالنسخة الثامنة والعشرين من المسابقة التي تجمع سنويا بين حامل كاس رابطة الابطال وحامل كاس الاتحاد.

وستقام مباراة السوبر للمرة الثانية في الدوحة بعد دورة العام الماضي التي توج بها الرجاء البيضاوي على حساب الترجي الرياضي التونسي 2-1.

وتأتي استضافة الدوحة مباراة كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد الافريقي “كاف” .

وستكون كأس السوبر الأفريقي في نسختها الحالية واحدة من ثلاث نسخ منتظرة ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال السنوات المقبلة . وبعد ان انتظمت النسخة الماضية بالدوحة تم الاتفاق على ان تستضيف قطر ثلاث مباريات سوبر افريقي مقبلة .

ولئن تعتبر مباراة يوم الجمعة النسخة الثانية التي ستقام في الدوحة فانها تعتبر الأولى في العقد الجديد بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد القطري للعبة الذي ستحتضن بمقتضاه قطر مباراة كأس السوبر الإفريقي لعامي 2021 و2022

ويذكر ان تنظيم المباراة من جانبها الفني هو من مشمولات ومسؤولية الاتحاد الأفريقي وستقام المقابلة تحكيما وتنظيما وفقا للوائح ال”كاف” .

وتسعى قطر التي تستعد لتنظيم مونديال 2022 الى مزيد رفع رصيد الخبرة لدى مختلف الهياكل المعنية بالتنظيم وتاهيل الموارد البشرية بما يجعلها جاهزة لرفع التحديات التنظيمية في البطولات الكبرى بعد ان اصبحت عاصمة رياضية في المنطقة وسبق لها ان استضافت بالخصوص كاس السوبر الافريقي للعام الماضي وكاس “السوبر” التونسي وكأس الخليج وكأس العالم للأندية .

وتحرص اللجنة القطرية للمشاريع والإرث بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم على استضافة مباريات عربية وقارية وعالمية لاختبار المقاربة التنظيمية في الملاعب ومختلف المرافق والوقوف على خططها وبرامجها لتنظيم المونديال الذي سيقام لاول مرة على ارض عربية عام 2022.

واعطى تنظيم مسابقة السوبر الافريقي في قطر زخما اعلاميا وتنظيميا اكبر في بلد يستعد لتنظيم المونديال ويوظف امكانيات كبيرة لتشجيع الفرق المشاركة في السوبر ويوفر اليات الترويج الاعلامي للحدث القاري .

وسبق ان توج 15 فريقا بلقب مسابقة السوبر الافريقي منذ اول نسخة عام 1993 . وتمثل الفرق المتوجة باللقب تسعة بلدان وهي تونس والجزائر والمغرب ومصر والكونغوالديمقراطية ونيجيريا وكوت يدفوار وجنوب أفريقيا وغانا بينما شارك في مباراة السوبر الافريقي 24 فريقا ويحمل النادي الاهلي المصري افضل رصيد في هذه المسابقة حيث شارك في ثماني نهائيات وتوج في ست منها يليه نادي مازيمبي ( كونغو الديمقراطية ) ب3 القاب من 5 نهائيات .وياتي الزمالك المصري في المركز الثالث بمشاركته في اربع نهائيات توج في ثلاث منها

وعلى الصعيد المحلي يملك النجم الساحلي افضل رصيد بمشاركته في 5 نهائيات توج في اثنين منها فيما لعب الترجي التونسي الدور النهائي للمسابقة اربع مرات لكنه توج مرة واحدة عام 1995 وخسر اللقب في دورات سنوات 1999 و2012 و2019 . وفي عام 1995 توج الترجي بلقب المسابقة حين هزم موتيما بيمبي (كونغو الديمقراطية) 3-صفر في مدينة الإسكندرية المصرية التي احتضنت النسخة الاخيرة من المسابقة على ارض افريقية محايدة وشارك النادي الصفاسي في ثلاث نهائيات “سوبر” خسرها كلها.

ويعود اخر تتويج لكرة القدم التونسية في المسابقة الى عام 2008 عندما توج النجم الساحلي بلقب المسابقة على حساب مواطنه النادي الصفاقسي .

وفي اخر ” سوبر” افريقي خاضه الترجي بملعب رادس في نسخة 2012 خسر بطل افريقيا المباراة امام المغرب الفاسي المغربي، حامل كأس الاتحاد الافريقي بركلات الترجيح 4-3 وفشل الترجي بذلك في الظفر بالكأس تحت اشراف المدرب السويسري ميشال دوكاستل الذي عوض نبيل معلول . وضم الفريق حينها مجدي التراوي المدرب المساعد الحالي وقائد الفريق الحالي خليل شمام واللاعب سامح الدربالي والحارس معز بنشريفية وفي الدورة الماضية خسر الترجي التونسي مرة اخرى رهانه امام فريق مغربي عندما انهزم في مباراة السوبر الافريقية امام الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 1-2 بالدوحة

اما على صعيد البلدان فقد سيطرت الاندية العربية (شمال افريقيا) على المسابقة حيث تملك مصر الرصيد الاوفر من التتويجات في سجل المسابقة الذي يشمل 9 بلدان متوجة بالسوبر .وفازت الاندية المصرية ب9 القاب وخسرت اربعة تليها المغرب ب4 القاب من 9 مشاركات في السوبر. وتحتل كرة القدم التونسية المركز الثالث بثلاث تتويجات ( النجم (2 ) والترجي (1) فيما خسرت الاندية التونسية تسع مقابلات سوبر.

وتوزعت التتويجات في بقية الدورات كالاتي / كونغو الدمقراطية (2) وكوت ديفوار (2) وجنوب افريقيا(2) ونيجيريا(2)والجزائر (1) وغانا(1).